Paulo Fonseca e a receita para o sucesso na Roma: «Não temos mentalidade de estrelas»

Desde setembro que a Roma de Paulo Fonseca não perde e para o treinador portuuês a razão do sucesso está na "atitude da equipa", que se mantém "unida", com "espírito lutador" e "sem mentalidade de estrelas"."A atitude da equipa tem sido decisiva para este ciclo de resultados positivos. Temos tido muitas lesões que nos obrigaram a mudar muito o nosso jogo. Mas mantivemos a nossa união e com este espírito lutador acreditamos que podemos conseguir atingir os nosso objetivos. Não temos mentalidade de estrelas. No início da época disse aos jogadores que se estivermos unidos podemos ser mais fortes e estou certo que todos estão satisfeitos com a forma como jogamos pois valoriza cada jogador", afirmou em entrevista ao jornal alemão 'Bild'.E Paulo Fonseca exemplifica: "o Dzeko quando estava em conversações para prolongar o seu contrato viu o capitão Florenzi oferecer-lhe a braçadeira e disse-lhe que se ficasse ele seria o capitão. Este gesto foi muito apreciado por Dzeko, apesar de ter dito ao Florenzi que deveria ser ele a manter a braçadeira.""O Dzeko é um enorme profissional, tenho dificuldade em encontrar as palavras certas para o elogiar. Ele não é apenas é um goleador. É um trabalhador incansável, até a defender", sublinhou ainda o treinador português.Esta quinta-feira, a Roma defronta o Borussia Mönchengladbach, que no jogo anterior da Liga Europa empatou a partida já nos descontos (1-1) com um golo de penálti. No entanto mal assinalado."Foi muito difícil de aceitar. Mereciamos vencer e teríamo-lo feito se não fosse por essa decisão errada do árbitro. É fundamental haver VAR numa prova como a Liga Europa, mas felizmente a UEFA já admitiu o erro e revelou que vai introduzir o VAR na Liga Europa", afirmou o treinador que espera hoje um jogo difícil frente ao líder da liga alemã."Vai ser um jogo com uma atmosfera fantástica, como sempre acontece na Alemanha. Sobre o Borussia, basta ver que estão em primeiro numa liga tão competitiva como a Bundesliga para perceber a sua força. São muito fortes no ataque e trabalham imenso quando não têm bola. E mais importante que tudo: são uma equipa imprevisível, uma vez que usam diferentes sistemas táticos pelo que não sei como se apresentarão neste jogo contra a Roma. Temos que ter bola e manter a nossa identidade. Queremos atacar e manter a nossa ambição, mesmo estando a defrontar o líder da liga alemã. Queremos passar à próxima fase da Liga Europa no primeiro lugar, mas sabemos que será muito complicado e que eles são muito fortes e também querem passar pelo que estão obrigados a não perder connosco."