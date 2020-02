Paulo Fonseca: «É impossível ganharmos jogos se defendermos desta forma»

A AS Roma perdeu (4-2) na visita ao reduto da Sassuolo, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Serie A, num jogo em que a formação orientada pelo treinador português ficou reduzida a dez elementos à passagem do minuto 69, devido à expulsão de Lorenzo Pellegrini.





No final da partida, Paulo Fonseca parabenizou o adversário pela conquista dos três pontos e lançou duras críticas à forma como a equipa se apresentou diante da Sassuolo, justificando que a sua equipa não apareceu nos primeiros 45 minutos do jogo."Primeiro que tudo, quero dar os parabéns à Sassuolo que ganhou com mérito. A verdade é que nós não jogamos na primeira parte. É impossível ganharmos jogos se defendermos desta forma. Deixamos espaços nas costas de Cristante e o Djuricic - ambos ex-jogadores do Benfica - aproveitou bem esse espaço. É difícil explicar uma diferença tão grande relativamente ao jogo que tivemos com a Lazio e este. Não é possível para uma equipa que quer ganhar sempre fazer 45 minutos como os que fizemos hoje. Nós não jogamos", apontou o técnico luso."Somos os únicos responsáveis [pela derrota], mas não consigo perceber por que razão os jogadores da Roma receberam tantos cartões amarelos – sete. É difícil de explicar.""No final tentei acalmá-lo e dizer-lhe que não fazia sentido conversar com o árbitro", concluiu.