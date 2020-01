Paulo Fonseca: «Em tantos anos de carreira, nunca senti tanto apoio e emoção»

Paulo Fonseca, treinador português da AS Roma, recorreu às redes sociais para elogiar o apoio dos adeptos da AS Roma à equipa, que se deslocaram ao complexo da equipa antes do dérbi deste domingo com a Lazio, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Serie A.





La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un sostegno così forte e una emozione del genere. Nel calcio tutto può succedere, ma faremmo tutto per rendervi orgogliosi di noi. Grazie di cuore Roma. ♥? #asroma pic.twitter.com/gUNdwGsG7q — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) January 25, 2020

Numa mensagem partilhada na sua página oficial do Twitter, o técnico dos giallorossi afirmou mesmo nunca ter recebido tanto apoio por parte de uma massa associativa como tem recebido desde a sua chegada ao emblema da capital italiana."A vossa paixão é única, hoje até me fez tremer. Em tantos anos de carreira, nunca senti tanto apoio e tanta emoção. No futebol tudo pode acontecer, mas vamos fazer sempre os possíveis e impossíveis para deixar-vos orgulhosos de nós. Muito obrigado Roma", pode ler-se.O dérbi de Roma ganha mais importância dada a proximidade entre as duas equipas na tabela classificativa. À entrada desta jornada, a AS Roma posiciona-se na 4.ª posição, com 38 pontos, ao passo que a Lazio é 3.ª classificada, com 45.