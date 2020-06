Paulo Fonseca garante Pedro e aponta a Vertonghen

Pedro será reforço da Roma na próxima temporada. A Sky Sports revela que o internacional espanhol, de 32 anos, já tem tudo acertado com o clube de Paulo Fonseca e irá assinar depois de terminar a ligação ao Chelsea, no final da temporada em curso. O contrato do extremo será até junho de 2022 e receberá 3,5 milhões de euros por cada época.





Depois de sete anos em Barcelona e cinco em Londres, Pedro muda-se para Roma e não deverá ser o único reforço a custo zero. Com problemas para ficar em definitivo com Smalling, central cedido pelo United, Paulo Fonseca aponta agora a mira a Vertonghen, internacional belga que está em final de contrato com o Tottenham de José Mourinho. A imprensa italiana adianta que já existem negociações com o defesa de 33 anos.