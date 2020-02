Paulo Fonseca: «O nosso problema é mental, pois fisicamente estamos bem»

A Roma de Paulo Fonseca viu a crise agravar-se (somou quatro pontos nos últimos sete jogos, tendo perdido os últimos três...) e ficou mais longe da Liga dos Campeões ao permitir a 'virada' (2-1) da Atalanta, em Bérgamo, em jogo respeitante à 24.ª jornada. Manteve o 5º lugar, mas passou a estar a 6 pontos do... adversário de ontem.





A noite até começou por correr de feição à Roma. Dzeko (45’) roubou a bola a Palomino e colocou o conjunto de Paulo Fonseca na frente do marcador. O bósnio faturou pelo quarto jogo seguido fora de casa na Serie A, algo inédito na sua carreira. Com uma emenda ao segundo poste, Palomino (50’) redimiu-se e igualou a partida. Pasalic (59’) operou a reviravolta com um remate em arco na área. O croata faturou 19 segundos depois de entrar. A Roma foi vaiada e insultada pelos próprios fãs quando o jogo terminou. A comitiva apanhou o avião e pernoitou no centro de estágios, por forma a iniciar bem cedo esta manhã a preparação para o jogo da Liga Europa com o Gent.Paulo Fonseca procurou levantar o ânimo das tropas. "O nosso problema é mental, pois fisicamente estamos bem. Temos de acreditar que é possível ultrapassar este momento. Faltam 14 jogos. Será difícil, mas acredito que ainda chegaremos à Champions", disse o luso.