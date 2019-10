Paulo Fonseca perde Zappacosta por um longo período

O defesa da Roma Davide Zappacosta sofreu uma lesão do ligamento cruzado do joelho direito no treino desta sexta-feira, e vai desfalcar a equipa treinada pelo técnico português Paulo Fonseca durante um longo período, anunciou esta sexta-feira a formação italiana.





"O clube deseja-lhe uma rápida e total recuperação", lê-se no site oficial dos romanos, que especificam que a lesão resultou de um incidente "sem contacto" com outro jogador.A Roma segue no quinto lugar da liga italiana, com três vitórias, dois empates e uma derrota na Serie A.