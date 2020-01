Paulo Fonseca 'pica' Cristiano Ronaldo para o Roma-Juventus

"Espero que Ronaldo fique chateado no fim do jogo". Foi com esta afirmação, de uma forma sorridente e bem-disposta, que Paulo Fonseca lançou o confronto da Roma com a Juventus para o campeonato, no próximo domingo, na primeira vez que o português enfrenta o clube de Turim e Cristiano Ronaldo desde que é treinador.





"Vamos ter um jogo díficil pela frente, contra uma grande equipa, que está num ótimo momento de forma. Mas estes são os encontros que todos querem jogar", enalteceu o português a respeito do líder da competição, à margem de um evento de moda realizado em Florença.

À disposição do técnico da Roma para o jogo de domingo já se encontra Zaniolo, recuperado de um problema num joelho. Em sentido contrário, Mkhitaryan não conta para as opções, por ter sofrido uma lesão muscular, confirmada por tempo indeterminado num comunicado lançado pelo clube.