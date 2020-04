Paulo Fonseca que se cuide: De Rossi quer ser treinador da Roma

Daniele De Rossi, histórico capitão da Roma que terminou a carreira no ano passado, na Argentina, ao serviço do Boca Juniors, regressou a Itália e agora quer iniciar um percurso como treinador.





E o antigo médio, de 36 anos, já sabe que clube gostaria de treinar. "Segui um caminho no futebol que não é único, mas que é raro", admitiu De Rossi, que vestiu a camisola da Roma durante quase duas décadas. "Não posso esperar que o mesmo me aconteça se me tornar treinador. Gostava de treinar a Roma, mas primeiro tenho de me tornar técnico e seguir o percurso por que todos passam."O clube, atualmente treinado pelo português Paulo Fonseca, está assim na mira de De Rossi, mas não para já: "Por ser um jogador experiente tornei-me num treinador jovem, por isso consigo ver as coisas de outra forma. Tenho tempo para começar a carreira de treinador, levo as coisas com calma, não tem de acontecer já amanhã."De uma coisa De Rossi tem a certeza: "Pode acontecer dentro de cinco, 10 ou 20 anos. Mas vai acontecer porque eu vou ser um bom treinador e não porque fui um jogador importante no clube. Sempre fui reconhecido como líder, talvez isso seja uma vantagem, mas um treinador é muito mais do que isso", refere.