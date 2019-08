Paulo Fonseca quer reforços

Paulo Fonseca, treinador da Roma, está satisfeito com os primeiros tempos ao leme da formação italiana, mas, bem ao seu estilo, já soltou que não se importaria de receber alguns reforços.Após o triunfo frente ao Perugia, por 3-1, o português foi direto ao assunto: "Estamos no início de um processo, há coisas que podemos aperfeiçoar. Neste jogo já vimos uma atitude proativa, mas não gerimos bem a bola e ficámos sem ela rapidamente. No segundo tempo, vi uma equipa mais próxima daquilo que pedi aos jogadores.""Neste momento, é evidente que estamos a precisar de um defesa-central. No que diz respeito aos avançados, temos Edin Dzeko e Schick. A nossa prioridade passa por um defesa-central", rematou.Depois de falhar a contratação do belga Toby Alderweireld, do Tottenham, por falta de acordo com os spurs, os romanos focam-se agora no croata Dejan Lovren, do Liverpool, que esteve afastado grande parte da época passada por lesão. Esteve na conquista da última Champions e foi vice-campeão no Mundial’2018.