Paulo Fonseca 'saca' Zappacosta

A Roma de Paulo Fonseca chegou a acordo com o Chelsea para o empréstimo do defesa-direito Zappacosta. Contratado pelos blues ao Torino em 2017, o italiano foi aposta de Antonio Conte, mas perdeu espaço com a chegada de Sarri, que usou o jogador principalmente na Liga Europa. Agora, com Frank Lampard ao leme da equipa, Zappacosta não foi utilizado e acabou cedido à Roma de Paulo Fonseca, que já tinha alertado que precisava de reforçar a defesa. O jogador, de 27 anos, deverá ser oficializado nas próximas horas.

Fazio renova até 2021

A Roma anunciou ontem a renovação do contrato do defesa-central argentino Federico Fazio até 2021. "Desde o primeiro dia, a Roma deu-me a confiança de que todo o jogador precisa. Espero ficar aqui por muito tempo", disse Fazio.