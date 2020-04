Paulo Fonseca: «Seria importante terminar o campeonato»

Paulo Fonseca, treinador português da Roma, tem vontade de voltar a competir, no entanto apenas se não colocar em risco a saúde das pessoas. "Seria importante terminar o campeonato, mesmo jogando no verão. Quando se poderá jogar de novo? Quando as condições forem cumpridas, a saúde das pessoas é a coisa mais importante no momento", começou por dizer em declarações à 'Sky Sports'.





O técnico, de 47 anos, também acredita que assim que haja data para recomeçar a temporada, os jogadores estarão prontos em pouco tempo. "Temos de entender quando vai recomeçar o campeonato e quando vai começar a próxima temporada e assim preparar o trabalho a ser feito. Mas, acho que em pouco tempo estaremos prontos para voltar a jogar, os jogadores não pararam totalmente, eles estão a trabalhar agora", destacou.A exemplo da Juventus, de Cristiano Ronaldo, outros clubes italianos devem propor a redução salarial das equipas profissionais e Paulo Fonseca está pronto para isso. "Estamos prontos para ajudar. É um momento difícil para toda a gente e temos de fazer a nossa parte", referiu.