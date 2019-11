Paulo Fonseca 'silencia' balneário

Numa entrevista ao site da UEFA, Paulo Fonseca abriu o livro e revelou alguns segredos dos balneários das suas equipas, confidenciando que não gosta muito de brincadeiras. "Antes dos jogos, sou o único a falar. Ao intervalo, discuto com um ou dois jogadores alguns momentos da partida. Durante a semana, sim, falamos sobre as exibições", desvendou o técnico da Roma, que se mostrou um fã de música. "Gosto, quando me mudo no balneário. Quero que os jogadores estejam focados. Não lhes digo para não fazerem barulhos ou soltarem piadas, gosto que tenham uma atitude positiva antes do encontro", frisou.

"Quando estou em casa vejo muitos jogos da Serie A, é impossível desligar-me. Esta é a natureza de um profissional, além de realmente gostar de ver futebol", finalizou.