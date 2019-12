Paulo Fonseca tem novo patrão

Paulo Fonseca, treinador português da Roma, tem um novo patrão. Dan Friedkin, magnata norte-americano, convenceu James Pallotta, maior acionista do clube desde 2012, a vender-lhe a sua participação na sociedade anónima do clube. O acordo da compra ronda os 800 milhões de euros. Friedkin é natural do Texas e é dono do ‘Gulf States Toyota Distributors’, empresa do ramo automóvel, e tem uma fortuna avaliada em 4,1 mil milhões de euros.