Paulo Sousa antevê Juventus-Inter: «Para mim o Ronaldo é o melhor do Mundo»

Antigo treinador da Fiorentina e ex-médio da Juventus, Paulo Sousa foi convidado pela 'Gazzetta dello Sport' a fazer uma antevisão do Juventus-Inter, de sexta-feira, e o antigo internacional português acabou por falar do futebol italiano em geral, de Cristiano Ronaldo e do seu desejo de voltar a Itália."Em certo sentido os papéis inverteram-se", considerou o português, referindo-se ao jogo de amanhã. "Quando cheguei à Juve o clube não ganhava nada há 9 anos, agora é o Inter que não vence há 8. O futebol italiano luta por uma mudança, para ter um tipo de jogo mais ofensivo e este jogo pode ser importante para mostrar essa mudança de paradigma."Paulo Sousa concorda que em Itália o alvo a abater é a Juventus. "Nápoles, Roma, Milan e certamente o Inter, todos querem bater a Juve. Spalletti é um líder exigente, a Champions permitiu-lhes fazer um bom investimento e levar a equipa a crescer física e tecnicamente. Ganhou experiência e mentalidade vencedora. Ganhará a Juventus? Provavelmente sim. A Juve tem qualidade e uma diversidade de jogadores que permite ao seu treinador mudar o sistema de jogo sempre que deseja."O treinador anteviu, igualmente o duelo Icardi-Ronaldo. "Gosto muito do Icardi, acima de tudo gosto da forma como ele interage com os companheiros e com os adversários; como ele entende os timings e como constrói as suas próprias jogadas para golo, com espaços para finalizar. É um dos melhores avançados do Mundo. Mas para mim, Ronaldo é o melhor do Mundo. Acima de tudo pela forma como conseguiu manter-se ao mais alto nível, a fazer o que tem de fazer para ganhar."Paulo Sousa abordou, também, um possível regresso a Itália. "Voltaria. É um futebol que te faz crescer como treinador porque és obrigado a estudar um jogo diferente todos os dias. Gosto da forma como as pessoas vivem o futebol. Se gostava de treinar a Roma? A minha ambição é treinar uma equipa que possa ganhar o campeonato e a Roma encaixa nessa discrição".