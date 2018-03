Um dia depois da trágica morte de Davide Astori, o técnico português Paulo Sousa, que o contratou em 2015 para a Fiorentina, lamentou o desaparecimento precoce do central. "Não há palavras, apenas uma grande dor. Passámos dois anos importantes em que crescemos juntos a nível profissional e pessoal. Obrigado Davide, por seres parte da minha vida", disse Paulo Sousa, atual técnico do Tianjin Quanjian, à imprensa italiana, não escondendo o choque pela morte do seu ex-pupilo.

Também Carlos Freitas, atual diretor desportivo da Fiorentina, escreveu uma mensagem nas redes sociais, elogiando o caráter e educação de Davide Astori. "Parte um homem de verdade, daqueles que se encontram pouco na vida de hoje. Educado, gentil, de personalidade forte que podia contradizer-te com o maior respeito. Mais do que a braçadeira de capitão, que ficará para a eternidade, gostaria de lembrar seu sorriso, abraçando um balão de ouro das virtudes, da bondade e da educação. Descanse em paz, David", podia ler-se no Facebook.

Sindicato associa-se ao luto Entretanto, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol associou-se ontem ao luto pela morte do jogador, manifestando "condolências à família do futebol italiano" e disponibilidade para "colaborar em qualquer forma de iniciativa ou tributo para honrar a memória", de Davide Astori. Autópsia esta 4.ª feira e funeral na 5.ª feira



A procuradoria de Udine, que investiga a morte de Davide Astori, revelou não descartar a possibilidade de homicídio. "Abrimos um procedimento criminal com hipótese de homicídio culposo contra desconhecidos e aguardamos agora pelo resultado da autópsia", referiu o procurador Antonio de Nicolo. Segundo informou a Fiorentina, a autópsia é realizada hoje, tendo amanhã lugar o velório de Davide Astori no Centro Técnico Federal de Coverciano. O funeral é quinta-feira de manhã, na Basílica de Santa Cruz, em Florença.

Autor: Hugo Neves