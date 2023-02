Paulo Sousa pede coragem

Na apresentação oficial como novo técnico da Salernitana, Paulo Sousa pediu à equipa que não olhe para a classificação e exigiu valentia ao grupo."Vivo o futebol para vencer. Não treino em função dos pontos. Sou realista. Sei muito bem que estamos a atravessar um momento particular e que vamos defrontar adversários de nível, mas quero alcançar os 36 pontos rapidamente", referiu o técnico português, de 52 anos, acrescentando: "A atitude, as ideias e o futebol não mudam dependendo se lutas pela manutenção ou pelo título. Quero coragem, caso contrário, descemos." A Salernitana tenta fugir à zona vermelha da tabela, ocupando atualmente a 16ª posição com 21 pontos, estando a 4 dos lugares de despromoção. O primeiro teste de Paulo Sousa acontece hoje, na receção à Lazio. "Peço a todos que deixem para trás tudo o que aconteceu no passado", disse o timoneiro luso, revelando ter recebido propostas de outro clubes, entre os quais o Spezia. *