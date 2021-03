Pavel Nedved leva ‘troco’ de Materazzi

A rivalidade entre Juventus e Inter voltou a ganhar força esta temporada e teve como novo capítulo uma pequena picardia entre Nedved e Materazzi.

O ex-jogador e agora vice-presidente dos bianconeri deixou uma curiosa mensagem acerca da recente hegemonia do clube a nível interno, mas mereceu resposta do ex-central do Inter, que destacou o palmarés internacional dos nerazzurri. “Neste momento a Juve é eneacampeã. Quando vencemos o primeiro título [2011/12], o meu filho ainda andava a estudar no liceu. Agora ele já conduz um carro, está na universidade e o Scudetto ainda é nosso”, recordou o ex-internacional checo, de 48 anos, em entrevista à DAZN, merecendo resposta pronta de Materazzi. “Pavel, todos esperamos também que ele possa ver a conquista da Champions antes de terminar os estudos. Os meus filhos viram as vitórias na Champions [pelo Inter em 2009/10] e Mundial [Itália em 2006] quando estavam no jardim de infância e na escola primária”, frisou o italiano, nas redes sociais, aludindo ao facto de a Juve não vencer a prova milionária desde 1996.

Recorde-se que o Inter segue líder na Serie A, enquanto a equipa de Cristiano Ronaldo está em 3º, a dez pontos do rival de Milão. * filipe balreira