Pedro terá de pagar 1 milhão de euros à Roma... se renovar com a Lazio

Em final de contrato com a Lazio, o avançado espanhol Pedro ainda não sabe se vai continuar no clube da capital italiana, mas o que sabe é que, caso renove contrato, terá de pagar 1 milhão de euros... à Roma, a sua antiga equipa. Segundo o 'Il Messaggero', essa peculiar cláusula consta do acordo que permitiu ao espanhol de 35 anos sair da Roma a custo zero em 2021 para se mudar para o outro lado da capital e agora, caso haja mesmo renovação, terá de ser paga para cumprir o acordado.O veterano jogador espanhol, refira-se, tem estado em bom plano nos laziale esta temporada, com sete golos em 36 jogos. Ainda assim, ao que indica o mesmo jornal, a sua renovação está dependente da qualificação para a Liga dos Campeões no próximo ano - a Lazio está de momento em 2.º, com 5 pontos de avanço para a Roma, a 5.ª colocada.