A Sky Itália avança que Pepe Reina está a fazer os testes médicos no Milan. O espanhol termina contrato com o Nápoles em junho e só aceitava renovar se a proposta fosse de pelo menos dois anos, o que não sucedeu.O veterano guarda-redes assinará com o Milan até junho de 2020, recebendo um salário anual de três milhões de euros, mais prémios por objetivos