«Pior contratação do Borussia Dortmund?»: Immobile não esqueceu críticas e 'vingou-se'

Vencedor da Bota de Ouro da época passada, Ciro Immobile nem sempre foi uma máquina de sucesso no que a golos diz respeito, especialmente em 2014/15, quando viveu um dos seus momentos menos positivos no Borussia Dortmund. Contratado com pompa e circunstância, o dianteiro não convenceu na Alemanha, apenas ficou lá um ano e foi mesmo apelidado de pior contratação da história do emblema germânico.





Um rótulo que Immobile fez questão de lembrar esta terça-feira, pouco depois de ter marcado um dos golos na vitória da Lazio sobre o Borussia na Liga dos Campeões . Foi uma espécie de vingança, servida bem fria... "Disseram que eu fui a pior contratação do Borussia Dortmund? Às vezes só tens de esperar pelos jogadores, entender as situações. Cheguei lá na altura errada, a meio de uma mudança de geração. Houve algumas dificuldades, mas não quero falar sobre isso. Sou muito atento aos detalhes e sei quando devo reconhecer algo. Seja para o positivo como para as críticas", considerou o avançado italiano de 30 anos, à Sky Italia.