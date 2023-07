Pirlo quer reerguer Sampdoria: «Não posso garantir que subiremos de imediato, mas tem que ser o nosso sonho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Andrea Pirlo está apostado em ressuscitar a Sampdoria, que finalizou no último lugar a derradeira edição da Serie A, sendo despromovida à 2ª divisão. "Não posso garantir que subiremos de imediato à 1ª divisão, mas esse tem que ser o nosso sonho. Encaro todos os desafios com grande entusiasmo. Darei o melhor de mim, não tenho medo de nada", frisa o técnico de 44 anos, que assinou um vínculo de duas épocas.

O ex-treinador da Juventus e do Karagumruk exalta o importante passado do clube de Génova. "Treinar a Sampdoria é como dirigir um clube da Serie A. Cresci com a lendária Sampdoria que venceu o scudetto [1990/91]. Aliás, o meu primeiro jogo como treinador foi frente à Samp de Claudio Ranieri. Portanto, creio que fechei o círculo. Neste momento, sou um treinador bem mais experiente", vinca.