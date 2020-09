Pirlo termina curso de treinador com nota quase perfeita

Se a nota no exame for sinal de sucesso, então a Juventus acertou em cheio no nome do sucessor de Maurizio Sarri. Andrea Pirlo, o homem escolhido para comandar a Vecchia Signora, já é oficialmente detentor do título de treinador, algo que conseguiu após ter ficado perto da nota máxima no derradeiro exame antes de finalizar o curso necessário para comandar uma equipa na Serie A (e também nas provas europeias).





Segundo a Federação Italiana de Futebol (FIGC), o antigo médio registou 107 pontos num total de 110, sendo apenas batido pelos números de Thiago Motta, que quando fez o seu teste chegou aos 108. Na sua avaliação, Andrea Pirlo teve ainda de produzir uma tese, na qual analisou as funções dos jogadores em campo, nomeadamente a forma como as mesmas mudam ao longo de cada jogo.Com este derradeiro passo, Pirlo já pode oficialmente assumir o comando técnico da Juventus, tendo já estreia marcada para domingo, na receção à Sampdoria.