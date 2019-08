'Pitbull' Medel no Bolonha

Gary Medel foi ontem apresentado como reforço do Bolonha para as próximas duas temporadas. De regresso a Itália, de onde saiu em 2017, ao trocar o Inter pelo Besiktas, o médio chileno de 32 anos, conhecido por ‘Pitbull’, protagonizou um anúncio... caricato, ao surgir ao lado de um caniche, já com a camisola do Bolonha vestida. "Nem o caniche, nem o pitbull sofreram maus-tratos durante as gravações", escreveu o clube italiano, acrescentando: "Com o Pitbull não se brinca..."