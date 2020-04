Pjanic, Douglas Costa e Bernardeschi: a proposta da Juve para fazer regressar Pogba

A incerteza sobre a conclusão dos campeonatos europeus mantém-se, mas nada faz os clubes parar de pensar já no futuro próximo. A Juventus é um desses exemplos.





De acordo com a imprensa italiana, a 'Vecchia Signora' quer fazer regressar o francês Paul Pogba já na próxima temporada e tem em mente abrir mão de três jogadores e incluir ainda uma quantia monetária para que a transferência do médio do Manchester United seja concluída com sucesso. Pjanic, Douglas Costa e Bernardeschi são os preteridos.A entrada do Real Madrid na corrida pelo médio francês não deverá ser problema, uma vez que o médio francês prefere regressar à Serie A e voltar a tentar conquistar a Liga dos Campeões com a camisola bianconeri do que propriamente mudar-se para o Santiago Bernabéu, tal como avança, esta segunda-feira, o 'La Gazzetta dello Sport'.A proposta, essa, é atrativa para o Manchester United, sobretudo no plano financeiro. Sendo que o emblema inglês abre mão de apenas um jogador, recebendo em troca o passe de três internacionais com qualidade inquestionável.