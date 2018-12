Plano específico para Ronaldo

Um jogador especial, um plano de trabalhos igualmente especial. Esta é a sina de um Cristiano Ronaldo que, aos 33 anos, pretende continuar a dar cartas no futebol do Velho Continente. "Sinto-me bem! Sigo um programa de treino personalizado. A decisão sobre se jogo ou não é tomada semanalmente por mim e pelo treinador. Até ao momento tenho seguido um plano distinto, uma vez que não participei nos jogos da Seleção Nacional", assinala CR7.

O inesperado tropeção (1-2) da Juventus diante do Young Boys é desvalorizado pelo astro português. "É óbvio que queríamos ter vencido. Criámos muitas oportunidades de golo na 1ª parte mas não as concretizámos. Se as tivéssemos aproveitado, o resultado teria provavelmente sido diferente. O futebol é mesmo assim, temos de nos manter serenos", anota Cristiano Ronaldo, dirigindo de imediato a atenção para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões: "A fase mais bonita da Champions começa agora. A partir daqui [da fase de grupos] deixa de existir margem de erro. São apenas dois jogos por eliminatória. Estou tranquilo porque conheço o meu potencial e o da equipa."

Apenas um golo

O craque termina a fase de grupos desta edição da Champions apenas com um remate certeiro. A sua única vítima até ao momento é o Manchester United de José Mourinho. Uma falta de eficácia rara em Cristiano Ronaldo, que considera ser esta a sua prova predileta. Para encontrar um desempenho pior, em termos de golos, torna-se necessário recuar dez anos. Ao serviço do Manchester United, CR7 termina a fase de grupos, em 2008/09, sem qualquer remate certeiro. Viria a marcar quatro golos a partir daí, contribuindo para que os red devils atingissem final de Roma. E aí o Barcelona foi mais forte (2-0). "A Champions é muito importante, mas agora há que focar a atenção na Serie A, mais precisamente no jogo de sábado com o Torino. Vamos bem no campeonato e assim queremos continuar...", frisa o luso.