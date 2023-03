Pogba foi dispensado do Juventus-Friburgo por motivos disciplinares e vai ser multado

O futebolista internacional francês Paul Pogba foi dispensado da partida entre a Juventus e o Friburgo, dos oitavos de final da Liga Europa, por razões de "natureza disciplinar", disse esta quinta-feira fonte do clube italiano à agência Associated Press.



A Juventus não avançou oficialmente, porém, com mais detalhes acerca do caso disciplinar, mas meios de comunicação próximos dos bianconeri adiantam que, na quarta-feira à noite, Pogba terá chegado atrasado à concentração da equipa com vista ao jogo com os alemães, em Turim. A situação acabou, mais tarde, por vir a ser confirmada pelo diretor financeiro da formação de Turim de viva voz.





"Ele chegou tarde e, os jogadores, principalmente os mais importantes, têm de respeitar as regras. Não era correto convocá-lo e irá ser multado", explicou Francesco Calvo à Sky Italy.

De notar que o médio francês, de 29 anos, tinha regressado há duas semanas de uma longa ausência motivada por uma lesão no menisco lateral do joelho direito, que contraiu em Los Angeles, durante a pré-temporada da Juventus, que obrigou a uma intervenção cirúrgica e que o afastou da fase final do Mundial do Qatar, pela França.

Não é a primeira vez que Pogba tem problemas disciplinares com treinadores, um dos quais com José Mourinho, durante o período em que ambos coincidiram nos ingleses do Manchester United.