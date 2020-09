Polémica no Nápoles: jogadores usam contentores do lixo para fazer sessões de crioterapia

A realização de sessões de crioterapia não é nada de novo no mundo do futebol, porém a utilização de contentores do lixo para a realização desta atividade sim. Esta terça-feira, vieram a público imagens de jogadores do Nápoles a realizarem sessões de crioterapia em contentores do lixo, com várias críticas ao clube a surgirem rapidamente nas redes sociais, situação que obrigou um esclarecimento por parte da direção do Nápoles.

"É constrangedor ver como os meios de comunicação, mesmo os mais importantes, veiculam a notícia de que os jogadores do Nápoles usam contentores do lixo para fazer crioterapia, sem verificar os motivos dessa iniciativa e se é ideia de Gattuso [treinador da equipa] ou se trata-se de uma prática comum", começou por escrever o clube na sua página oficial do Twitter, antes de explicar o método utilizado.

"Vamos fazer o trabalho que ainda não foi feito. Pergunta: por que usam os contentores? Porque são muito largos e altos e os jogadores ficam submersos acima da cintura. Além disso, os contentores atendem aos requisitos do protocolo da Covid-19, que exige que cada jogador mergulhe sozinho. Outra pergunta: Estão limpos ou sujos? Claro que não estão apenas limpos, assim como são novos, nunca são usados e ainda são higienizados três vezes por dia. São os únicos com esta prática? Não, muitas equipas a fazem. É ideia de Gattuso? Não", concluíram.