Por horas: Lukaku de viagem para Milão para assinar pelo Inter

Romelu Lukaku vai ser a próxima aquisição do Inter Milão neste mercado de transferências. Federico Pastorello, empresário do internacional belga, colocou uma foto onde aparece ao lado do avançado de 26 anos acompanhado da legenda: "Estamos prontos para descolar rumo a Milão. Inter, estamos a caminho", escreveu.Relembre-se que, de acordo com a imprensa italiana, o negócio deverá ficar fechado por uma verba a rondar os 70 milhões de euros, com a possibilidade de um encaixe adicional de 13 milhões por objetivos.