Preparem os ouvidos: Adeptos do Inter vão receber Lukaku com... 50 mil apitos

No dia 29 de outubro a Roma de José Mourinho visita o Inter de Milão. E na mente de todos os seguidores do futebol italiano está o facto desse jogo marcar o regresso do internacional belga Romelu Lukaku ao recinto interista, onde tantas vezes foi feliz.

Ficou hoje a saber-se que os adeptos do Inter vão receber o avançado com uma assobiadela monumental que, se tudo correr como previsto, promete ficar na história da Serie A.

"Aproxima-se o dia do regresso mais indesejável. Estaremos preparados", pode ler-se na 'fanzine' distribuída antes do embate entre Inter e Benfica, para a Liga dos Campeões.

"Antes do encontro com a Roma, a Curva Nord vai distribuir, juntamente com a 'fanzine', 50 mil apitos para utilizarmos a cada vez que quem traiu a nossa camisola tocar na bola. Vamos mostrar a todos como merecem ser tratados aqueles que se tornaram indignos de usar as nossas cores", pode ler-se.