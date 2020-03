Presidente da Atalanta: «Quando entras num hospital só tens vontade de chorar»

Antonio Percassi deixou um voto de confiança para que a situação em Itália e em Bergamo se resolva o mais rápido possível mas o relato do presidente da Atalanta é contudente ante a situação clínica que decorre no sistema de saúde italiano.





"Estou a sofrer muito, é uma tragédia incrível, é um vírus que está a levar a nossa geração mais bonita. Tivemos oito casos positivos de pessoas que trabalham para a Atalanta e foi uma coisa muito triste e difícil, mas isto está mesmo a tornar-se uma guerra mundial. As imagens dos camiões do exército alinhados em frente ao cemitério de Bergamo permanecerão para sempre no coração da cidade", explicou em declarações à rádio RTL este sábado, vincando o estado de espírito sempre que entrou num hospital. "Estive num hospital e quando tu estás lá parece um pesadelo. Só tens vontade de chorar. Felizmente existem pessoas a operar milagres a toda a hora", vincou Percassi.