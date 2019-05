Presidente da Juventus encontra-se com Maurizio Sarri em Baku

Andrea Agnelli e Maurizio Sarri encontraram-se em Baku estiveram à conversa. A imprensa italiana não tardou a especular que o presidente da Juventus e o treinador do Chelsea terão falado da possível mudança do técnico de Stamford Bridge para Turim, mas nenhuma das partes o confirmou. O Tuttosport publicou fotos do encontro.





Agnelli está na capital do Azerbaijão para assistir à final da Liga Europa, na qualidade de presidente da Associação Europeia de Clubes. O jogo, a disputar esta quarta-feira, coloca frente a frente o Chelsea e o Arsenal.O líder do clube italiano decidiu ficar no mesmo hotel do Chelsea - o Four Seasons. Coincidência?