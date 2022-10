Presidente da Lazio espanta concorrência por Milinkovic-Savic: «Ele agora vale 120 milhões»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Claudio Lotito deixou claro que a quantia desembolsada por qualquer clube para passar a contar com o sérvio Sergej Milinkovic-Savic não é para brincadeiras. O presidente da Lazio garantiu que a fasquia dos 100 milhões de euros já foi, inclusivamente, ultrapassada."Não tenho acordo com o agente [Mateja] Kezman para vendê-lo para a Juventus ou qualquer outro clube na janela de inverno. Pelo contrário, ele agora vale 120 milhões de euros e não 100 milhões de euros. Todos os meses o preço sobe", deu conta o líder do clube de Roma em declarações ao 'Il Messaggero'.Milinkovic-Savic, de 27 anos, está na oitava temporada na Lazio e soma quatro golos e sete assistências nas 12 partidas oficiais que cumpriu em 2022/23.