Presidente da Roma desafia Kluivert a marcar 10 golos e promete-lhe... um Lamborghini

Na Roma anda toda a gente entusiasmada com o jovem Justin Kluivert, que se estreou na série A no último domingo com uma assistência para o golo de Edin Dzeko, frente ao Torino. O filho de Patrick Kluivert, de apenas 19 anos, até já foi comparado pelo presidente do clube a Allen Iverson, antigo jogador da NBA.O milionário James Pallota está então eufórico com o 'miúdo' que até já lhe fez uma promessa: "Se marcar 10 golos esta época ofereço-lhe um Lamborghini", contou o líder do clube da capital italiana. "Ele lembra-me o Allen Iverson pela forma como enfrenta os adversários, pelas suas mudanças de direção. Tem a mesma qualidade", acrescentou o dirigente norte-americano.Justin não esconde o sonho de seguir as pisadas do pai, antigo jogador do Milan, Barcelona, Valencia, entre muitos outros. "Sempre quis jogar no Barcelona, como o meu pai, mas estou muito feliz aqui na Roma", sublinhou, acrescentando, depois sobre o jogo: "Prefiro marcar golos, mas fazer assistências também é muito importante para um extremo."