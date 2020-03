Presidente da Sampdoria: «Para mim, este campeonato terminava já aqui»

O presidente da Sampdoria, Massimo Ferrero, atira que a atual temporada da Serie A deveria acabar com a atual classificação, face à interrupção por culpa do surgimento do novo coronavírus (COVID-19).





Em declarações à ‘Radio Radio’, o dirigente da formação de Bérgamo aponta ainda à possibilidade da prova realizar-se, na próxima temporada, com 22 equipas, em vez das habituais 20 formações."Como será a Serie A no próximo ano? Será a mesma que este. Para mim, o campeonato terminava já aqui. Na próxima temporada poderíamos jogar com 22 equipas. O título? Eu sei que o [Claudio] Lolito vai odiar-me por dizer isto, mas para mim a temporada já acabou. Esta deverá ser a direção a seguir", afirmou, colocando, ainda, em hipótese que tudo correria como planeado: "Dão-nos um mês de preparação a partir de 4 de abril, chegamos a 4 de maio e ainda temos de fazer 12 jogos. Já estamos em agosto. O que acontece com a próxima temporada?".Atualmente, a Juventus de Cristiano Ronaldo lidera o campeonato italiano, com 63 pontos, mais um que a Lazio, que segue logo atrás na tabela classificativa. O Inter, com 54, fecha o último lugar do pódio.