Presidente de clube italiano admite: «Sim, cuspi nos adeptos. Mas eles cuspiram em mim primeiro»

O Ternana, clube da Serie B italiana, vive uma situação conturbada por estes dias. O treinador Aurelio Andreazzoli despediu-se e aconselhou o clube a ir buscar o seu antecessor; já o presidente, Stefano Bandecchi, reconheceu que cuspiu nos adeptos.A situação agudizou-se ontem, depois da derrota em casa diante do Cittadella, por 2-1. A equipa não ganha há quatro jornadas, mas está a meio da tabela.O treinador estava no cargo desde dezembro do ano passado e, em 12 jogos somou três vitórias, três empates e seis derrotas."O Andreazzoli é um homem do futebol e do ponto de vista dele não é correto continuar com uma média de um ponto por jogo", contou o presidente Bandecchi em conferência de imprensa. "Ele considera que às vezes as equipas precisam de um abanão e que esta é uma situação dessas. Eu no lugar dele não me teria demitido. Ele também me disse que o Cristiano Lucarelli [treiandor anterior] fez milagres com esta equipa e que eu devia trazê-lo outra vez. Tenho de pensar nisso."Depois do apito final do jogo de ontem houve um momento de tensão com as claques do clube. "É verdade, eu cuspi nos adeptos. Mas eles cuspiram em mim primeiro", explicou o presidente. "Posso ser cristão, mas não dou a outra face. Coloquei dinheiro neste clube e não mereço ser cuspido. Os adeptos é que têm de mudar a sua atitude."