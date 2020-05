Presidente do Brescia deixa aviso a Balotelli: «Se descermos de divisão, não terá contrato»

A continuidade de Mario Balotelli no Brescia já esteve mais certa do que atualmente aparenta estar.





Em declarações à BBC, Massimo Cellino, presidente do emblema italiano, deixou duras críticas ao comportamento do avançado internacional por Itália, apontando que, caso o clube desça de divisão esta temporada - é último classificado, a nove pontos dos lugares que asseguram a manutenção -, Balotelli não terá direito a um contrato com o clube."Não se apresenta aos treinos, não me parece muito comprometido com o futuro do clube... esse é que é o problema. Balotelli tem um grande contrato na Serie A, mas não tem um contrato na Serie B. Se descermos [de divisão], não terá contrato nenhum com o Brescia", anotou Massimo Cellino.Contudo, o presidente do Brescia foi mais além e disse que os dois lados [clube e jogador] cometeram "um erro" no momento em que assinaram um contrato."Creio que as duas partes [clube e jogador] cometeram um erro. Eu pensei que ele ao vir para Brescia, a sua cidade, que iria comprometer-se com o clube. Ao mesmo tempo, penso que o meu treinador anterior [Eugenio Corini] tratou-o de forma incorreta. O que me parece, pela forma como se comporta, que não quer continuar em Itália", concluiu.Mario Balotelli que, atualmente, é o melhor marcador do Brescia, com 5 golos apontados em 19 partidas realizadas, números bem abaixo das expectativas da direção e adeptos do clube aquando da chegada do craque.