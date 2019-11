Presidente do Brescia sobre Balotelli: «É negro e está a trabalhar para se clarear»

Itália está em choque com a mais recente declaração do presidente do Brescia. Numa altura em que tanto se fala de, e da necessidade de o erradicar dos estádios, Massimo Cellino referiu-se a Mario Balotelli fazendo referência à cor da pele do avançado."É negro e está a trabalhar para se clarear", disse o líder do Brescia quando inquirido sobre o avançado, que tem tido alguns problemas no clube, tendo sido inclusivamente"Aceitei a sua contratação porque o considerava um valor acrescentado, mas ele tem de dar resposta em campo e não na comunicação social. Mas o Balotelli não é o bode expiatório da difícil situação em que o Brescia se encontra", finalizou.