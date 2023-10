Presidente do Nápoles arrasa venda dos direitos televisivos da Serie A: «O futebol italiano vai morrer»

A DAZN e a Sky Italia adquiriram, esta segunda-feira, os direitos televisivos da Serie A por 4,5 mil milhões de euros , negócio que motivou muitas críticas de Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles que votou contra a decisão. Citado pela 'Gazzetta dello Sport', o italiano frisou mesmo que o dia de ontem "foi uma derrota para o futebol" naquele país."É uma derrota para o futebol italiano, com esta oferta o futebol vai morrer. A Sky e a DAZN não são competentes, não boas para o futebol italiano. O futebol italiano pensa sempre que precisa de apoio dos outros, mas os adeptos são o ativo absoluto de um clube de futebol. A minha relação com os adeptos deve ser direta, não com a Sky ou com a DAZN. Os meus companheiros [outros presidentes] da Liga adoram ser passivos no sistema, nunca fiz isso e é algo que odeio. Depois há a estupidez de fazer um acordo de cinco anos em tempos de crise. O futebol e o cinema são duas coisas muito fortes. É preciso saber medir a área de risco. O valor do futebol italiano vem com investimentos. E a Sky e a DAZN não os fazem", referiu.Com este acordo, a DAZN terá a maior parte dos direitos italianos para a liga e irá transmitir sete jogos por semana em exclusivo, enquanto os restantes três vão ser transmitidos em simultâneo pela especialista de streaming desportivo e pela Sky.