Presidente do Nápoles dá positivo à covid-19 e jogo com o Sporting pode não se realizar

Depois de o jornal 'La Repubblica' ter revelado que o presidente de um dos 20 clubes que estiveram ontem na reunião da Serie A estava infetado com o novo coronavírus, o Nápoles emitiu um comunicado esta manhã a dar conta que Aurelio De Laurentiis testou positivo à covid-19. E este facto pode colocar em causa a realização do particular de domingo, em Alvalade, com o Sporting.





A 'Gazzetta dello Sport' avança que De Laurentiis não estaria assintomático e que um familiar estará também infetado. Já o 'Corrierre dello Sport' adianta que o líder dos napolitanos não sabia à hora da reunião que estava positivo, pois só soube do resultado do teste à noite. Mas foi, de qualquer forma à reunião...A equipa e os jogadores foram testados há uns dias e todos deram negativo, mas o presidente tem estado em contacto com Gattuso e os seus jogadores, o que pode levar ao isolamento da equipa.O Nápoles tem um encontro agendado para amanhã à tarde, com o Pescara, antes do particular de domingo, com o Sporting.