Quagliarella iguala recorde de Batistuta com 11 jogos seguidos a marcar

O futebolista italiano Fabio Quagliarella marcou este sábado dois golos na vitória caseira da Sampdória sobre a Udinese, por 4-0, e igualou o recorde do argentino Gabriel Batistuta, chegando aos 11 jogos consecutivos a marcar no campeonato italiano.O recorde de 'Batigol' persiste desde 1994, mas foi hoje igualado pelo veterano Quagliarella, de 35 anos, com dois golos de penálti, aos 33 e 56 minutos, antes de assistir Gabbiadini para o 4-0 final.O internacional italiano destacou-se ainda no topo da lista de melhores marcadores do campeonato, com 16 tentos, mais dois que o português Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, e o colombiano Duván Zapata, da Atalanta.O resultado, que impulsionou a 'Samp' para o sexto lugar da Série A, deixa a equipa de Udine no 15.º lugar. No primeiro jogo do dia, o Sassuolo venceu o Cagliari por 3-0 e subiu ao nono posto.