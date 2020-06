«Quase me mijei todo»: Andy Cole e o dia em que se cruzou com Ronaldo no túnel de San Siro

Andy Cole recordou esta segunda-feira o momento em que se cruzou com Ronaldo Nazário no túnel de acesso ao relvado de San Siro, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, em 1999, encontro que os ingleses venceram por 2-0.

Em declarações ao 'Beautiful Game Podcast', o antigo avançado dos red devils revelou que ficou surpreso por ver um jogador que seguia "há anos" à sua frente.

"Lembro-me que quando jogámos contra o Inter Milão nessa temporada e estávamos no túnel [de acesso ao relvado] e vi Ronaldo. Não vou mentir, quase que me mijei todo! Um jogador que eu vinha a acompanhar há anos. Estamos a falar de um craque, um autêntico craque. Estava ali no túnel de San Siro e a dizer para mim mesmo: 'Isto é de loucos!', mas quando chegas àquele nível começas a pensar: 'Isto é surreal, estou no mesmo campo que todos estes craques, isto é mesmo de outro mundo'".

Comparações entre Cristiano Ronaldo e 'R9'

"Quando falo do Ronaldo brasileiro aos meus filhos eles olham para mim como se eu tivesse três cabeças. Se ele não tivesse tido todas aquelas lesões tinha conquistado Bola de Ouro atrás de Bola de Ouro. Era um craque autêntico. Claro que podemos dizer que Cristiano Ronaldo está no mesmo nível que o Ronaldo estava, por tudo aquilo que podemos ver e constatar agora", concluiu.