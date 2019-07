Rabiot: «Cristiano Ronaldo teve peso na minha decisão»

As primeiras imagens de Rabiot em Turim: contrato milionário está à sua espera As primeiras imagens de Rabiot em Turim: contrato milionário está à sua espera

Adrien Rabiot foi esta terça-feira apresentado como reforço da Juventus, clube com o qual assinou contrato de cinco anos . Em conferência de imprensa, o médio francês de 24 anos confessou que já tinha tido oportunidade de se transferir para Turim noutra ocasião, mas que este sim seria o momento certo."Depois de sete anos em Paris estou pronto para jogar na Serie A e eu vou fazê-lo com a mesma determinação de sempre. Os últimos meses têm sido complicados tanto a nível desportivo como pessoal, mas hoje estou pronto para deixar tudo para trás e começar esta nova aventura", referiu o internacional francês que na última temporada alinhou em 20 jogos do PSG.Rabiot destacou a importância de Cristiano Ronaldo na sua escolha, assim como os conselhos de Buffon: "Ele falou-me muito sobre a Juventus e referiu coisas muito interessantes. Disse-me que a Juventus era o melhor clube para dar um passo em frente na minha carreira, que uma temporada aqui vale muito mais do que em qualquer outro lugar.""Definitivamente poder jogar com Cristiano Ronaldo teve peso na minha decisão, Mas sei que este é um balneário cheio de estrelas e de espírito positivo. Vou ter a oportunidade de crescer ao jogar ao lado de tantos craques", elogiou Rabiot.