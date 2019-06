Rabiot deve assinar ainda esta semana pela Juventus

Está a chegar ao fim uma das novelas do defeso: Adrien Rabiot deve assinar contrato com a Juventus ainda esta semana. O médio francês entrou em litígio com o Paris Saint-Germain, cujo contrato termina no próximo dia 30, e chega a Turim a custo zero. Ao que tudo indica, Rabiot vai rubricar um contrato válido por cinco épocas e auferir 7 milhões de euros limpos por época. A Juve terá ainda de pagar um prémio de assinatura ao atleta, sendo que a sua mãe, que é também empresária, receberá uma comissão pela intermediação.

Dani Alves também livre

Depois de anunciar que chegou ao fim o ciclo no PSG, levantaram-se cinco cenários quanto ao futuro de Daniel Alves: o brasileiro pode voltar ao Barcelona; reencontrar-se com Guardiola no City; ser reforço do Inter ou do Borussia Dortmund e, por fim, ir parar à China. De resto, não é o único craque que fica livre. Há nomes como Ribéry, Buffon ou Balotelli à solta e até dá para fazer um onze de luxo, como lhe mostramos em baixo. Godín termina contrato, mas já tem acordo com o Inter.