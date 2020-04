Rafael Leão: «O Ibrahimovic disse-me que tenho potencial para ser uma referência»

Rafael Leão convive aos 20 anos com Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco que aos 38 anos voltou ao AC Milan. O dianteiro português tem vivido uma relação estreia com o alguém que "é arrogante no bom sentido".





"Ele aperta muito comigo nos treinos. Sempre me acarinhou desde o início mas, por outro lado, também aperta comigo. É preciso ser forte psicologicamente para lidar com ele. Dá-me conselhos e diz que posso ser muito melhor e que tenho potencial para ser uma referência no AC Milan", reiterou o jogador formado no Sporting num direto de Instagram com a conta ANYFÁ.Leão não se ficou por aí e revelou mais do convívio entre ambos. "Ele tem uma personalidade forte, uma reputação muito grande e no AC Milan somos quase todos jovens e ele é o mais velho. Ele nos treinos é uma pessoa, nos jogos é outra completamente diferente, muito competitivo", vincou o jogador que se transferiu no último verão para Milão procedente do Lille.Ao todo, o avançado português soma dois golos em 22 jogos oficiais em 2019/20.