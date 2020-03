Rafael Leão pode ser emprestado

A sorte continua de costas voltadas com Rafael Leão, que após ter sido condenado a indemnizar o Sporting em 16,5 milhões de euros por ter rescindido sem justa causa, segundo a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, ainda corre o risco de ser emprestado na próxima época.

De acordo com a SKY Italia, os dirigentes do AC Milan estão a preparar uma revolução na equipa e uma das dúvidas é o avançado português que contabiliza 2 golos em 22 jogos disputados, um número considerado escasso para os dirigentes transalpinos que investiram 28 milhões de euros no seu passe.

Apesar do rendimento não ter sido o desejado, há ainda quem deposite muitas esperanças no valor do jovem atacante e é provável que possa ser cedido na próxima época para jogar com mais regularidade num clube de menor dimensão.