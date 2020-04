Rafael Leão protagonista no primeiro dérbi de Milão virtual

Com quase todos os campeonatos de futebol suspensos devido à pandemia do novo coronavírus, as últimas semanas têm proporcionado várias iniciativas online com torneios e jogos de caráter mais ou menos oficial e no sábado vai disputar-se o primeiro dérbi da cidade de Milão... virtual.





Numa iniciativa promovida pela plataforma digital DAZN, AC Milan e Inter vão medir forças no conhecido jogo Pro Evolution Soccer (PES) 2020 e o duelo terá um português como protagonista. O avançado Rafael Leão vai pegar no comando para defender as cores do seu Milan frente ao também avançado Sebatiano Esposito, italiano de 17 anos que atua no grande rival dos rossoneri."Não podemos estar fisicamente no campo de futebol agora, por isso será muito divertido representar a minha equipa e defrontar o Sebastiano no PES. É um derbi e quero vencer, mas acima de tudo, é uma maneira de estar um pouco mais perto dos nossos fãs nestes tempos difíceis", afirmou Rafael Leão na 'antevisão' ao encontro.

O pontapé de saída está agendado para as 11h30 (hora portuguesa) e o duelo será transmitido pela DAZN, nos canais oficiais de AC Milan e Inter e ainda nas páginas de Facebook e Youtube dos dois clubes.