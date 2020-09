Rafael Leão regressa aos treinos no AC Milan

Rafael Leão voltou esta segunda-feira ao trabalho no AC Milan. O português partilhou uma 'storie' no seu Instagram com localização em Milanello (centro de treinos dos rossoneri) e uma imagem do balneário.

O avançado de 21 anos não treinou durante toda a pré-temporada da equipa orientada por Stefano Piolo e falha assim o arranque do AC Milan na liga italiana, esta noite, frente ao Bolonha. Rafael Leão também não estará nas opções para o jogo da 3.ª eliminatória da Liga Europa, contra os noruegueses do Bodo/Glimt.