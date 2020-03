Rafael Leão sem medo dos raspanetes de Ibrahimovic

Contratado ao Lille no início da época a troco de 23 milhões de euros, Rafael Leão é uma das caras do novo AC Milan, mas a princípio a ideia de se mudar para o histórico clube italiano era algo... impensável. Em entrevista à revista Calcio 2000, o jovem avançado de 20 anos assumiu que ficou surpreendido com o contacto milanês e revelou ainda querer aprender todos os dias com Zlatan Ibrahimovic.





"Sinceramente, a princípio nem queria acreditar. Mas depois falei com o Maldini, uma lenda do futebol e do clube, que ganhou tantos títulos, e fiquei muito feliz. Foi incrível receber uma chamada do Milan. Será um daqueles momentos que guardarei para sempre", admitiu o avançado português, que se diz "muito orgulhoso" por fazer parte do AC Milan e pela aposta feita pelo clube em si.De resto, quanto a Ibra, Leão assume não ter medo dos seus 'calduços'. "Não, não o vejo dessa forma. Sei perfeitamente que ele me quer ajudar a crescer e melhorar. Tenho a certeza que irei melhor se ouvir os seus conselhos. Treinar todos os dias com ele é uma grande vantagem", assumiu o ex-Sporting, que no Milan confessa ter criado uma boa relação com jogadores como "Bennacer, Paquetà, Kessiè ou Çalhanoglu".