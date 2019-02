'Raiva' de Ronaldo canalizada para a Champions após afastamento da Taça

Cristiano Ronaldo ficou especialmente desagradado com a eliminação da Juventus na Taça de Itália aos pés da Atalanta, na quarta-feira. O diário 'TuttoSport' escreve mesmo que o avançado português ficou com raiva e que 'exige' agora aos companheiros uma boa prestação na Liga dos Campeões.A Juventus caiu com estrondo diante da Atalanta ao perder por 3-0, depois de uma já pálida exibição no fim de semana anterior, frente à Lazio. Nesse jogo, a vitória apenas surgiu praticamente no último quarto de hora com golos de Cancelo e Juventus. Ora, Cristiano não quer voltar a passar estas dificuldades - nem perder outra oportunidade de conquistar um título - e já terá começado a mentalizar os companheiros de que é necessária uma atitude e abordagem diferentes na dupla jornada que se aproxima com o Atlético Madrid.O forte desejo de conquistar a Liga dos Campeões já paira na cabeça do português e é isso que tenta passar para os colegas de equipa, mesmo que a Juventus tenha ainda jogos com Parma, Sassuolo e Frosinone antes da visita ao Wanda Metropolitano, a 20 de fevereiro.