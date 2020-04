Ramsey com quarentena "difícil": «Vou aos biscoitos dos miúdos de cada vez que bebo chá...»

Aaron Ramsey confessou numa entrevista no Instagram que um dos problemas que tem tido com o isolamento social tem sido a comida. O jogador da Juventus perde-se nos cozinhados da mulher e nos biscoitos dos filhos...





"Tenho feito o programa que o clube manda, tentando manter-me o mais em forma possível. Mas não é mesma coisa treinar e jogar porque aí não temos preocupações com o peso", contou o internacional galês.E prosseguiu: "É difícil porque a minha mulher gosta de cozinhar e eu gosto de comer. Não é a melhor combinação... Quando voltarmos vou ser muito rigoroso, mas de momento é difícil. Vou aos biscoitos dos miúdos de cada vez que bebo chá..."Dietas à parte, o médio considera que a Juventus "é uma das melhores equipas da Europa" e quer ajudar os bianconeri " a vencer a Liga dos Campeões"."Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas uma das principais razões da minha vinda para a Juventus foi a vontade de ganhar títulos e lutar pela Champions", acrescentou Ramsey, que assinou a custo zero, depois de ter terminado o contrato com o Arsenal.O jogador galês falou também de Cristiano Ronaldo e não poupou nos elogios ao português. "O Ronaldo marca na maioria dos jogos. É um atleta excecional. É o primeiro a chegar ao ginásio, cumpre toda uma rotina e só depois é que vai para o campo", conta."É um vencedor, quer ganhar em todos os jogos, sejam jogos a sério ou nos treinos. Depois, vai praticar livres e coisas assim...", sublinha. "Ele está sempre muito motivado, é incrível. É um dos maiores da historia deste desporto."